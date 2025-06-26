Смертью закончилась драка в Талдыкоргане

В Талдыкоргане драка привела к смерти одного из участников из-за ножевого ранения. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Информацию о смертельной драке в Талдыкоргане опубликовал Telegram-канала Kris_p_astana.

В публикации говорится, что драка между парнями произошла в микрорайоне Восточный.

"В ходе конфликта один из участников получил ножевое ранение. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи", - сообщается в посте.

Как рассказали в пресс-службе ДП области Жетісу, по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия.

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