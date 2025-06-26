Астанчанка изготовила более двух килограммов мефедрона и лишилась свободы
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В Астане женщину осудили за незаконное изготовление и хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны в Telegram-канале сообщил, что женщине вынесли обвинительный приговор за незаконное изготовление и хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ - мефедрона - в особо крупном размере и в группе лиц по предварительному сговору (ст.297 ч.3 п.1,3) УК).
"Судом установлено, что П. в августе 2024 года, находясь в городе Астана, вступила в преступный сговор посредством мессенджера Тelegram с неустановленным лицом - куратором, для создания нарколаборатории по изготовлению и хранению аналогов психотропных веществ - мефедрона - с целью сбыта на территории столицы.
После чего П. в арендованном доме незаконно изготовила и хранила с целью сбыта аналог психотропных веществ - мефедрон - общим весом 2021,31 гр.", - сообщили в суде.
Сообщается, что вина женщины доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом и видеозаписью обыска, переписками о создании нарколаборатории по изготовлению мефедрона и другими материалами уголовного дела.
Санкция статьи 297 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Обстоятельств смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой суд признал полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой не установлено.
"Приговором суда П. признана виновной по факту изготовления и хранения в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору и осуждена к 11 годам лишения свободы", - добавили в суде.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Таразе.
До этого в Акмолинской области строителя задержали на рабочем месте по подозрению в сбыте марихуаны. Общий вес изъятой высушенной марихуаны составил 258,1 гр. Все вещества направили на экспертизу, которая подтвердила их наркотическую природу.
Кроме того, в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона. По данным правоохранителей, он распространял наркотики через тайники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259621-astanchanka-izgotovila-bolee-dvuh-kilogrammov-mefedrona-i-lishilas-svobody/
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