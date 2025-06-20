КНБ провел операцию в Таразе

В мае Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 66 кг психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование по ст.297-1 УК РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области оперативники криминальной полиции при поддержке сотрудников районного отдела КНБ, прокуратуры, спецподразделения и кинолога из воинской части 5510 провели операцию на месте трудовой деятельности мужчины - строительном объекте. Подозреваемого задержали после того, как он передал покупателю сверток с запрещенным веществом. Его поместили в ИВС.

Также 10 июня в Уральске Комитетом национальной безопасности была пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей. Задержаны 8 человек, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.