КНБ провел операцию в Таразе
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В мае Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В ходе обыска обнаружено и изъято более 66 кг психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по ст.297-1 УК РК.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области оперативники криминальной полиции при поддержке сотрудников районного отдела КНБ, прокуратуры, спецподразделения и кинолога из воинской части 5510 провели операцию на месте трудовой деятельности мужчины - строительном объекте. Подозреваемого задержали после того, как он передал покупателю сверток с запрещенным веществом. Его поместили в ИВС.
Также 10 июня в Уральске Комитетом национальной безопасности была пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей. Задержаны 8 человек, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257740-knb-provel-operaciyu-v-taraze/
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