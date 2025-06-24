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    Происшествия

      Медсестру осудили за смерть двоих детей в СКО

      Опубликовано:

      Медсестра возле капельницы
      Медсестра. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Петропавловске суд вынес обвинительный приговор по делу о смерти двоих детей, отравившихся нитритами. Наказание понесет медсестра, передает сайт телеканала КТК.

      "Суд пришел к выводу о полной доказанности вашей вины в невыполнении, в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц", - зачитал приговор судья.

      По заключению экспертов, причиной смерти детей стало острое отравление нитритами – добавками, которые применяют в копченостях. В каких именно продуктах они содержались, установить не смогли.

      На скамье подсудимых оказалась 26-летняя медсестра. Она категорически отрицает свою вину и запретила себя снимать. Районной больнице, где работала осужденная, предстоит выплатить семье 10 миллионов тенге морального вреда.

      Мать умерших детей намерена обжаловать приговор, она считает его слишком мягким.

      "Самое элементарное, что она должна была сообщить вышестоящим своим, и тогда было бы все по-другому. То есть были бы уже приняты меры. Пришла, осмотрела, дала активированный уголь там, прошло какое-то время, она ушла, все, думая о том, что нам стало легче, что все прекрасно. Ну а в итоге, даже когда она пришла, она не оказала помощь самому маленькому трехлетнему ребенку, сказала, что у него все хорошо, но в итоге ребенок скончался", - поделилась потерпевшая Галина Коваленко.

      Источник: КТК

      Напомним, в середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления.

      Позже стали известны подробности трагедии. Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина.

      По данным Управления здравоохранения СКО, прибывшие медики констатировали смерть ребенка 2021 года рождения. Женщина 1996 года рождения и двое детей 2017 и 2014 годов рождения были доставлены в детскую областную больницу. Однако позже девочка 2017 года рождения также скончалась.

      В областном департаменте полиции завели уголовное дело, а в управлении здравоохранения региона создали спецкомиссию по разбору данного случая.

      Позже врачи рассказывали о состоянии выживших. Отмечалось, что матери оказывается психологическая помощь.

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