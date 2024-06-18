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Смертельное отравление семьи в СКО: стало известно о состоянии выживших (видео)

Опубликовано:

Женщина на больничной койке с капельницей
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи сообщили о состоянии женщины и ребенка, госпитализированных после отравления в Северо-Казахстанской области. Ранее скончались двое детей из этой же семьи, передает телеканал "Алматы".

По информации врачей, состояние старшего сына удалось стабилизировать. Его перевели из реанимации в палату. Ребенок на данный момент находится в детской областной больнице.

"Незамедлительно ввиду тяжкого состояния помещен в отделение реанимации, создан экстренный консилиум, ребенок был осмотрен всеми соответствующими, необходимыми докторами. Взяты соответствующие лабораторные инструментальные исследования, это общий анализ крови, мочи и биохимии. Лечение проводится в полном соответствии с протоколом диагностики лечения по отравлению неизвестным веществом", - сообщил директор многопрофильной детской областной больницы Нурлан Айманов.

При этом состояние его матери также стабилизировалось. С женщиной сейчас работает психолог.

"Пациентка поступила в тяжелом состоянии в инфекционное отделение. Была госпитализирована сразу в реанимацию. Проведена сразу противошоковая терапия, дезинтоксикационная терапия. Получала лечение в отделении реанимации в течение четырех суток. Сегодня по стабилизации состоянии была проведена в палату отделения. На данный момент состояние стабильное, с улучшением. Проводится также лечение", - рассказала замглавы многопрофильной детской областной больницы Шынар Смагулова.

Напомним, ранее в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2119143-smertelnoe-otravlenie-semi-v-sko-stalo-izvestno-o-sostoyanii-vyzhivshih-video/

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