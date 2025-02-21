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Несуществующие дома "сдавали в аренду" в Астане, Алматы и Бурабае

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

В Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в сдаче в аренду несуществующих домов в городах Астана, Алматы и на базе отдыха "Бурабай", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в столице 29-летнюю женщину, подозреваемую в сдаче в аренду несуществующих домов.

По информации пресс-службы департамента полиции Астаны, подозреваемая разместила на сайте Krisha.kz ложные объявления о сдаче жилья в аренду. В переписке с потерпевшими она обещала сдать в аренду дома в городах Астана, Алматы и на базе отдыха "Бурабай".

"Граждане, заинтересованные в аренде квартир, перечисляли авансовые платежи на поддельные банковские счета, после чего связь с собственником квартир прерывалась. В результате потерпевшие лишились денег.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Свою вину задержанная признала.

В настоящее время проводится расследование, установлено, что подозреваемая причастна к 5 эпизодам", - сообщается в публикации.

Департамент полиции города Астаны призывает граждан быть осторожными и тщательно проверять информацию перед переводом денег. Если вы стали жертвой мошенничества, необходимо немедленно обратиться в полицию.

Напомним, похожий случай произошел в столице в прошлом году. Стражи порядка задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в сдаче несуществующих квартир.

В эти дни похожее дело расследуют в Алматы. По версии следствия, 40-летняя женщина зарекомендовала себя "универсальной помощницей", одним обещая помочь с жильем через благотворительный фонд, а другим - сдавая в аренду несуществующие квартиры через интернет.

Ранее также сообщалось, что в Алматы раскрыли мошенническую схему со сдачей в аренду несуществующих квартир в элитных ЖК. По подозрению в мошенничестве была задержана жительница Шымкента.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222793-nesushchestvuyushchie-doma-sdavali-v-arendu-v-astane-almaty-i-burabae/