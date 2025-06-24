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      Полуголая девушка станцевала на крыше здания и возмутила жителей Астаны

      Опубликовано:

      Танцующая девушка
      Танцующая девушка. Кадр из видео: t.me/myastanacity

      Жители Астаны пожаловались на откровенные танцы девушки, которая, по их словам, полуголой станцевала на крыше здания недалеко от правительства, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?" опубликовали видео с информацией о том, что 22 июня на крыше одного из ночных клубов в центре Астаны девушка танцевала в откровенном виде.

      "Инцидент произошел рядом с домом правительства и вызвал широкий общественный резонанс. Горожане обратились в полицию и акимат с просьбой провести проверку заведения", - сказано в описании к видео.

      Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что за нарушение тишины администрация заведения была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 МРП (98 300 тенге).

      "Вместе с тем, в адрес заведения внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Вопрос об ответственности девушки, принимавшей участие в танцах, будет рассмотрен в соответствии с требованиями законодательства", - сказано в ответе на запрос.

      В мае текущего года мы писали, что в Алматы в полицейский участок привели девушек, исполнивших откровенные танцы на Арбате. По данным полиции, девушек отпустили после беседы.

      Также в мае в Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию. Позже стало известно, что двух несовершеннолетних девушек оштрафовали по статье о мелком хулиганстве за танец, снятый на видео в городском сквере Славы.

      В июле прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева отреагировала на резонансное видео, выложенное ранее в Сети, на котором девушки в камзолах и находясь в юрте, исполнили откровенный танец.

      Также мы писали, что в Шымкенте сняли видео с танцами прямо на проезжей части. Стражи порядка обратили внимание на поведение девушки и привлекли ее к ответственности.

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