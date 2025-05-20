Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алматинки устроили откровенные танцы на Арбате и оказались в полицейском участке

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Алматинки танцуют на Арбате
Алматинки танцуют на Арбате . Кадр из видео: instagram.com/d_galymzhanova

В Алматы в полицейский участок привели девушек, исполнивших откровенные танцы на Арбате. По данным полиции, девушек отпустили после беседы, передает NUR.KZ.

Казахстанка Дильназ Галымжанова опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое было снято на Арбате в Алматы. На кадрах видно, как группа девушек в откровенной одежде танцует на Арбате, собрав немало зрителей.

По словам самой Галымжановой, за исполнение данного танца их задержали полицейские.

"То самое видео, за которое 4 часа сидели в участке. На видео ученицы, которые уже долгое время со мной и девочки, которые сразу взялись за такую бешеную идею. Для этого нужна невероятная смелость проявляться. Мы заранее знали какой хейт обрушится на нас и что последствия могли дойти до этого", - написала Галымжанова.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту сотрудниками полиции, находившимися на стационарном посту, участницы были приглашены в управление полиции Алмалинского района для выяснения обстоятельств.

В подразделении с ними проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений общественного порядка и необходимости соблюдения установленных правил при проведении любых мероприятий в общественных местах. После разъяснений все участницы были отпущены", - заявили в ДП.

Также в этом месяце в Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию. Также было направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате. Позже стало известно, что двух несовершеннолетних девушек оштрафовали по статье о мелком хулиганстве за танец, снятый на видео в городском сквере Славы.

В июле прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева отреагировала на резонансное видео, выложенное ранее в Сети, на котором девушки в камзолах и находясь в юрте, исполнили откровенный танец.

Также мы писали, что в Шымкенте сняли видео с танцами прямо на проезжей части. Стражи порядка обратили внимание на поведение девушки и привлекли ее к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246889-almatinki-ustroili-otkrovennye-tancy-na-arbate-i-okazalis-v-policeyskom-uchastke/