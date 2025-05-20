Алматинки устроили откровенные танцы на Арбате и оказались в полицейском участке

В Алматы в полицейский участок привели девушек, исполнивших откровенные танцы на Арбате. По данным полиции, девушек отпустили после беседы, передает NUR.KZ.

Казахстанка Дильназ Галымжанова опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое было снято на Арбате в Алматы. На кадрах видно, как группа девушек в откровенной одежде танцует на Арбате, собрав немало зрителей.

По словам самой Галымжановой, за исполнение данного танца их задержали полицейские.

"То самое видео, за которое 4 часа сидели в участке. На видео ученицы, которые уже долгое время со мной и девочки, которые сразу взялись за такую бешеную идею. Для этого нужна невероятная смелость проявляться. Мы заранее знали какой хейт обрушится на нас и что последствия могли дойти до этого", - написала Галымжанова.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту сотрудниками полиции, находившимися на стационарном посту, участницы были приглашены в управление полиции Алмалинского района для выяснения обстоятельств.

В подразделении с ними проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений общественного порядка и необходимости соблюдения установленных правил при проведении любых мероприятий в общественных местах. После разъяснений все участницы были отпущены", - заявили в ДП.

Также в этом месяце в Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию. Также было направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате. Позже стало известно, что двух несовершеннолетних девушек оштрафовали по статье о мелком хулиганстве за танец, снятый на видео в городском сквере Славы.

В июле прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева отреагировала на резонансное видео, выложенное ранее в Сети, на котором девушки в камзолах и находясь в юрте, исполнили откровенный танец.

Также мы писали, что в Шымкенте сняли видео с танцами прямо на проезжей части. Стражи порядка обратили внимание на поведение девушки и привлекли ее к ответственности.