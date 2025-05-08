"Оскверняем парк Победы": девушек доставили в полицию после видео с танцем в Павлодаре

В Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона

Видео с танцами подростков в парке Победы Павлодара опубликовал Telegram-канал kerek.pv.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

"Все участники инцидента установлены и вместе с родителями доставлены в полицию. За противоправные действия несовершеннолетние привлечены к административной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законных представителей привлекли к административной ответственности. Материалы направили в суд для принятия процессуального решения.

Также было направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара.

Ранее стало известно, что шесть подростков в возрасте от 16 до 17 лет из Актобе оказались в отделе полиции из-за фотографий, размещенных в TikTok. Несовершеннолетние позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Их поставили на профилактический учет.

А в Алматинской области на видео сняли, как в Каскелене группа студенток избила сверстницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.