"Оскверняем парк Победы": девушек доставили в полицию после видео с танцем в Павлодаре
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В Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона
Видео с танцами подростков в парке Победы Павлодара опубликовал Telegram-канал kerek.pv.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области.
"Все участники инцидента установлены и вместе с родителями доставлены в полицию. За противоправные действия несовершеннолетние привлечены к административной ответственности", - сообщили в ведомстве.
Кроме этого, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законных представителей привлекли к административной ответственности. Материалы направили в суд для принятия процессуального решения.
Также было направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара.
Ранее стало известно, что шесть подростков в возрасте от 16 до 17 лет из Актобе оказались в отделе полиции из-за фотографий, размещенных в TikTok. Несовершеннолетние позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Их поставили на профилактический учет.
А в Алматинской области на видео сняли, как в Каскелене группа студенток избила сверстницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243124-oskvernyaem-park-pobedy-devushek-dostavili-v-policiyu-posle-video-s-tancem-v-pavlodare/