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    Происшествия

      Казахстанец только после суда начал выплачивать свой долг в 6 млн тенге

      Опубликовано:

      Деньги в руке
      Пачка денег. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

      Житель Жамбылской области, накопивший долг по алиментам в 6 млн тенге, работал неофициально и скрывал свои доходы, за что и оказался в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по результатам анализа прокуратуры Мойынкумского района в отношении должника, который умышленно уклонялся от уплаты алиментов на содержание детей, возбудили уголовное дело по статье 139 УК.

      "Должник с 2021 года, не сделав необходимых выводов после привлечения к административной ответственности, продолжал избегать уплаты алиментов, скрывая свои реальные доходы через неофициальное трудоустройство", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

      Сумма задолженности по алиментам составила 6 млн тенге.

      28 мая суд признал должника виновным по статье 139 УК. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок.

      "В результате должник начал производить первые выплаты алиментов", - отметили в надзорном органе.

      Ранее в Мангистауской области суд приговорил к ограничению свободы казахстанца, который долгое время не платил двум своим детям алименты. По состоянию на конец прошлого года его задолженность составила свыше 6,4 миллиона тенге.

      Житель Костаная после смерти бывшей жены воспитывает двух общих детей. Однако ему незаконно насчитали долг в 2 млн тенге по алиментам умершей жене и заблокировали все счета.

      В Акмолинской области рассмотрели два дела, в которых матери подали схожие иски о лишении отцов родительских прав на основании задолженности по алиментам. Но суд посчитал, что это не является безусловным основанием для лишения родительских прав.

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