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    Костанайца оставили без денег из-за долга перед умершей экс-супругой

    Опубликовано:

    Мужчина ведет детей в школу
    Мужчина с сыном и дочерью. Иллюстративное фото: Jupiterimages / Getty Images

    Житель Костаная после смерти бывшей жены воспитывает двух общих детей. Однако ему незаконно насчитали долг в 2 млн тенге по алиментам умершей жене и заблокировали все счета, передает Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2016 году по судебному приказу частный судебный исполнитель (ЧСИ) возбудил исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя Костаная в пользу его бывшей супруги на содержание общих детей — тогда 7-летней дочери и 10-летнего сына.

    Через два месяца взыскатель скончалась. Дети перешли на воспитание к отцу, с которым продолжают проживать по сей день.

    Однако исполнительное производство в отношении отца не было прекращено с 2016 по 2025 год. Более того, на протяжении этих 9 лет ЧСИ ежеквартально исчислял задолженность по алиментам, которая к августу 2024 года превысила 2 млн тенге.

    В рамках исполнительного производства была заблокирована зарплата должника. Также были наложены аресты на его банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

    "Это привело к серьезным затруднениям в обеспечении семьи, включая несовершеннолетних детей. Должник узнал о наличии исполнительного производства и о постановлении об определении задолженности по алиментам только после ареста его заработной платы", - отметили в суде.

    В связи с этим мужчина обратился в суд с иском к ЧСИ. Он оспаривал постановление об определении задолженности и бездействие ЧСИ, которое выразилось в непрекращении исполнительного производства. Казахстанец требовал признать действия незаконными, прекратить исполнительное производство и отменить все принятые в его рамках меры.

    Суд, рассмотрев дело, указал, что смерть взыскателя является безусловным основанием для прекращения исполнительного производства.

    "У ЧСИ отсутствовали правовые основания для продолжения исполнительных действий, в связи с чем производство подлежит прекращению с отменой всех ограничений", - подчеркнули в суде.

    Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск в полном объеме. Решение подлежит немедленному исполнению.

    По результатам рассмотрения дела в адрес Министерства юстиции и Департамента юстиции Костанайской области вынесли частное определение с требованием принять меры в отношении ЧСИ и предотвратить подобные случаи в будущем.

    Апелляционная инстанция оставила судебные акты без изменений.

    Ранее в Жамбылской области частный судебный исполнитель незаконно определил задолженность по алиментам в размере 26 млн тенге. Суд установил, что сведения, представленные ЧСИ налоговым органом, были недостоверными. Постановление судоисполнителя признали незаконным и отменили.

    Житель области Ұлытау подал иск к судебному исполнителю и доказал, что ему необоснованно насчитали сумму долга по алиментам по недостоверным данным. Истец указал, что задолженность возникла из-за бездействия судебного исполнителя, который не принимал меры по исполнению исполнительных документов.

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