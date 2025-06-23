Девушку убили, ее брата ранили: о состоянии подростка из Астаны рассказали медики

В управлении здравоохранения Астаны рассказали о состоянии подростка, который сегодня поступил в больницу с ножевыми ранениями, передает NUR.KZ.

Сегодня мы писали о ЧП в Астане, где в одном из жилых комплексов столицы убили девушку. Кроме того, ножевые ранения получил ее несовершеннолетний брат.

Корреспонденту NUR.KZ сообщили о состоянии мальчика на текущий момент. Отмечается, что состояние пациента тяжелое.

"Подросток 2009 года рождения по линии скорой помощи был доставлен в многопрофильную городскую больницу №2 с ножевым ранением в области спины. Госпитализирован в отделение экстренной хирургии больницы", - сообщили в пресс-службе управления.

Как мы писали ранее, по словам соседей, девушку обнаружили в квартире с ножевыми ранениями. Перед происшествием в квартире был слышен сильный шум. Они утверждали, что после этого подозреваемый набросился с ножом на прохожих и ранил младшего брата погибшей. Подростка позже обнаружили на детской площадке с ножевыми ранениями.

Ранее в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка убил девушку. В полиции подтвердили факт убийства. У погибшей остались двое сыновей - 7 и 10 лет.

В мае стало известно, что экс-полицейского подозревают в убийстве жены в Алматы. Как рассказали в ДП, предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.