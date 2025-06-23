Девушку убили, ее младшего брата ранили в одном из ЖК Астаны

В одном из жилых комплексов столицы убили девушку. Кроме того, ножевые ранения получил ее несовершеннолетний брат. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Telegram-канале "Криминальный Казахстан" появилась информация, что в Астане произошло убийство молодой девушки. Автор сообщает, что трагедия случилась около 20:30 в одном из жилых комплексов.

"По словам соседей, девушку обнаружили в квартире с ножевыми ранениями. Перед происшествием в квартире был слышен сильный шум. После этого подозреваемый набросился с ножом на прохожих и ранил младшего брата погибшей. Подростка позже обнаружили на детской площадке с ножевыми ранениями", - пишет канал.

В Департаменте полиции Астаны в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ подтвердили факт убийства.

"В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу", - прокомментировали в полиции.

Сообщается, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка убил девушку. В полиции подтвердили факт убийства. У погибшей остались двое сыновей - 7 и 10 лет.

В мае стало известно, что экс-полицейского подозревают в убийстве жены в Алматы. Как рассказали в ДП, предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

А жительница Актюбинской области ударила мужа ножом в грудь после того, как он дважды стукнул ее рукой по лбу. Ранение оказалось смертельным. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство.