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    Происшествия

      Пьяный водитель перевозил детей в лагерь в Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Сотрудник полиции осматривает микроавтобус
      Микроавтобус. Фото: Polisia.kz

      В Алматы полиция остановила микроавтобус с детьми. Выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

      На медиапортале МВД сообщили, что сегодня на проспекте Аль-Фараби полицейские остановили микроавтобус, который вез детей в загородный лагерь в Алматинской области. Водителя заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его организме.

      Полицейские сразу же забрали у водителя права, а машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.

      "Перевозка детей - это особая ответственность. Пьяный водитель подвергает опасности жизни и здоровье несовершеннолетних. Такие случаи будут строго пресекаться. Это не только вопрос закона, но и нравственного выбора. В рамках принципа "Закон и порядок" такие действия недопустимы", - сказал начальник управления местной полицейской службы города Серик Шумаев.

      Полиция напоминает, что перевозка детей должна строго соответствовать правилам безопасности. Это включает предрейсовые осмотры водителей, проверку технического состояния автобусов и соблюдение маршрута.

      Отметим, в соответствии с ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

      Ранее сообщалось, что водитель с фейковой справкой пытался доказать, что не ездил пьяным за рулем, но сделать этого ему не удалось. Постановлением суда мужчине назначен административный арест на 15 суток. Также его лишили права управления транспортными средствами на 7 лет.

      В конце мая видео наезда автомобиля на подростков, собравшихся возле кафе в Сатпаеве, появилось в Сети. Водителя машины задержали, он был пьян. Материалы по делу направили в суд.

      Также на автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

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