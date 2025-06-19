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      Акмолинец в попытке доказать свою трезвость попал под статью

      Опубликовано:

      Мужчина за рулем
      Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

      Водитель с фейковой справкой пытался доказать, что не ездил пьяным за рулем, но сделать этого ему не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.608 КоАП) рассмотрел Шортандинский районный суд.

      "В поселке Шортанды сотрудники полиции остановили автомашину и, так как от водителя исходил запах алкоголя, провели медицинское освидетельствование в районной больнице, которое выявило алкогольное опьянение средней степени", - установил суд.

      Но в суде водитель утверждал, что он был трезв, и не признавал вину. Кроме того, он предоставил суду справку о повторном медицинском освидетельствовании в Центре психического здоровья, согласно которой он был трезв.

      Суд перепроверил это доказательство. Выяснилось, что водитель не прошел повторное медицинское освидетельствование в течение 2 часов после первого заключения.

      "Он признался, что он не проходил освидетельствование и предоставил ложную справку", - уточнили в суде.

      Постановлением суда мужчине назначен административный арест на 15 суток. Также его лишили права управления транспортными средствами на 7 лет.

      Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес прокурора района по факту использования ложного заключения в суде.

      На основании частного постановления проводится расследование по ч.3 ст.385 УК (Использование заведомо подложного документа).

      Отметим, что по ч.3 ст.385 УК РК использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

      В соответствии с ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

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