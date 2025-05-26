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Пьяный водитель сбил группу подростков в Сатпаеве (видео)

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Автомобиль сбил людей
На месте происшествия. Кадр из видео: t.me/holanewskz/

Видео наезда автомобиля на группу подростков, собравшихся возле кафе в Сатпаеве, появилось в Сети. Водителя машины задержали, он был пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Ұлытау.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Hola News.

Подробности о ситуации рассказали в пресс-службе ДП области Ұлытау. Инцидент произошел 25 мая возле кафе на улице Абая в Сатпаеве.

"Водитель сбил двух подростков, которые стояли на обочине дороги. Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в полиции, подростки прошли медицинское обследование, и в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Материалы по делу направили в суд. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства Департамента полиции области Ұлытау.

Ранее стало известно, что в селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Детей с травмами увезли в больницу. Одна из девочек, 2017 года рождения, находится в критическом состоянии.

В Актау случилось серьезное ДТП - двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль. Они получили черепно-мозговые травмы. Один из пострадавших впал в кому.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Видео содержит ненормативную лексику!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2248965-pyanyy-voditel-sbil-gruppu-podrostkov-v-satpaeve-video/