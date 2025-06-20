Бывшего топ-менеджера банка подозревают в хищении более 31 млн тенге в Астане

Экс-менеджера одного из банков в Астане подозревают в хищении более 31 млн тенге. Ее экстрадировали в Казахстан из России, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в Казахстан экстрадировали подозреваемую в хищении 31 млн тенге.

"С 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В июне прошлого года разыскиваемая задержана в городе Москва Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована в Казахстан", - сказано в сообщении.

Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, из Кыргызстана экстрадировали гражданку РК, которую подозревают в мошенничестве на сумму свыше 230 млн тенге.

До этого подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Германии в Казахстан - по информации Генпрокуратуры, для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

В феврале этого года предполагаемый участник организованной преступной группы был экстрадирован из России в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе ОПГ вымогательства и мошенничества.

Кроме того, подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Беларуси. Его обвиняли в причинении ущерба на сумму свыше 10 млн тенге.