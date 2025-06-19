В каких условиях содержится экс-глава КНБ Карим Масимов, рассказали в КУИС
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Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы РК Абай Кайырбеков в кулуарах сената высказался об условиях отбывания наказания экс-главой КНБ Каримом Масимовым, передает корреспондент NUR.KZ.
Представители СМИ задали Кайырбекову ряд уточняющих вопросов об условиях содержания экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова. В частности, журналисты уточнили, один ли отбывает наказание Масимов или у него есть сокамерники.
"Карим Масимов отбывает наказание в соответствии с приговором суда и соблюдает все требования, установленные законодательством. У всех осужденных у нас одинаковые условия. Есть соответствующие надзорные органы, которые контролируют данный вопрос. Он отбывает совместно с другими осужденными", - сказал Абай Кайырбеков.
Накануне глава МВД Ержан Саденов рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок экс-главы КНБ Карима Масимова.
Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.
В конце июня прошлого года депутат мажилиса Абзал Куспан сообщил, что комиссия по амнистии отказала бывшему главе КНБ Кариму Масимову в помиловании. Соответствующее ходатайство экс-глава КНБ направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева в марте.
Токаев согласился с решением комиссии отказать Кариму Масимову в помиловании.
Ранее другой депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, в каком случае Масимова ждет помилование. По его словам, это может произойти, если бывший председатель КНБ назовет организаторов январских событий, а также раскроет месторасположение активов Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257329-usloviya-soderzhaniya-eks-glavy-knb-karima-masimova-ozvuchili-v-kuis/
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