В каких условиях содержится экс-глава КНБ Карим Масимов, рассказали в КУИС

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы РК Абай Кайырбеков в кулуарах сената высказался об условиях отбывания наказания экс-главой КНБ Каримом Масимовым, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ задали Кайырбекову ряд уточняющих вопросов об условиях содержания экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова. В частности, журналисты уточнили, один ли отбывает наказание Масимов или у него есть сокамерники.

"Карим Масимов отбывает наказание в соответствии с приговором суда и соблюдает все требования, установленные законодательством. У всех осужденных у нас одинаковые условия. Есть соответствующие надзорные органы, которые контролируют данный вопрос. Он отбывает совместно с другими осужденными", - сказал Абай Кайырбеков.

Накануне глава МВД Ержан Саденов рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок экс-главы КНБ Карима Масимова.

Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

В конце июня прошлого года депутат мажилиса Абзал Куспан сообщил, что комиссия по амнистии отказала бывшему главе КНБ Кариму Масимову в помиловании. Соответствующее ходатайство экс-глава КНБ направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева в марте.

Токаев согласился с решением комиссии отказать Кариму Масимову в помиловании.

Ранее другой депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, в каком случае Масимова ждет помилование. По его словам, это может произойти, если бывший председатель КНБ назовет организаторов январских событий, а также раскроет месторасположение активов Казахстана.