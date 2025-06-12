Флаг на борту: штраф за рыбалку возле поста рыбоохраны в Атырау назначили после резонанса

В соцсетях распространилось видео, снятое на рассвете в поселке Дамба вблизи Атырау. На кадрах видны суда с казахстанским флагом и рыбалка на перегороженной части реки, передает "Ак Жайык".

Видеоролик сняли в месте, которое традиционно входит в зону особо пристального внимания во время нерестового запрета. Издание отмечает, что ситуация вызвала широкий резонанс.

Учитывая, что акция "Бекіре-2025" только завершилась, кадры выглядели как минимум провокационно. Акция по охране осетровых длилась с 1 апреля по 31 мая. В ее рамках были задержаны десятки нарушителей, изъяты сети и лодки, а также возбуждены уголовные и административные дела.

Проверка Жайык-Каспийской бассейновой инспекции подтвердила: на рассвете в поселке Дамба действительно рыбачили, нарушая запрет. Это были двое рабочих, монтировавших ангар для той самой инспекции. После смены они решили закинуть удочки. Говорят, не знали, что во время нереста это запрещено. За это их оштрафовали по статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства).

Почему не вмешались инспекторы, находившиеся неподалеку на катере, еще будут выяснять. Но, по официальной версии, они были вне рабочего времени. Однако руководство инспекции пообещало наказать своих сотрудников дисциплинарно.

Ранее жителя села в Жамбылской области оштрафовали за незаконное рыболовство - он выловил более 30 кг карасей с использованием запрещенной синтетической монолески. В суде казахстанец полностью признал свою вину и просил суд смягчить наказание.

А в области Ұлытау казахстанец ловил рыбу в озере необычным способом - с помощью самодельного деревянного острога. Несмотря на отсутствие улова, ему назначили штраф.

В Жамбылской области мужчину задержали за то, что, используя лодку, он успел наловить более 45 кг рыбы в одном из озер Мойынкумского района в период нереста.