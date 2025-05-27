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Эзотерика

Казахстанец ловил рыбу необычным способом и не успел ничего поймать, но получил штраф

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Парень стоит в воде
Мужчина в озере. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

Казахстанец ловил рыбу в озере с помощью самодельного деревянного острога. Несмотря на отсутствие улова, ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана рассмотрел дело в отношении казахстанца, который 24 апреля 2025 года около 22:30 ловил рыбу на Жездинском водохранилище с использованием запрещенного орудия - самодельного деревянного острога.

"На судебном заседании гражданин признал факт правонарушения, пояснив, что действительно ловил рыбу запрещенным способом, однако не знал о запрете и не успел поймать рыбу", - уточнили в суде.

Суд, исследовав материалы дела, установил вину мужчины и принял во внимание смягчающие обстоятельства - признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

С учетом этого суд назначил административный штраф. Было применено сокращение суммы штрафа на 30%, его окончательный размер составил 55 048 тенге.

Кроме того, самодельный деревянный острог, как орудие административного правонарушения, признали подлежащим конфискации с последующим уничтожением.

Отметим, что по ч.3 ст.383 КоАП РК грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее в Жамбылской области мужчину задержали за то, что, используя лодку, он успел наловить более 45 кг рыбы в одном из озер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249316-kazahstanec-lovil-rybu-neobychnym-sposobom-i-ne-uspel-nichego-poymat-no-poluchil-shtraf/