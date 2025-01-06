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Карагандинец заплатил за водительские права 540 тыс. тенге, но остался ни с чем

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Человек получает водительские права
Водительские права. Иллюстративное фото: пресс-служба НАО "Правительство для граждан"

Карагандинец лишился крупной суммы денег, доверившись неизвестному. Подозреваемый обещал помочь в получении водительских прав, но скрылся с деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские Караганды задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Задержанный активно рекламировал свои услуги по получению водительских прав, оценивая их в 540 тысяч тенге. На его уловку попался 59-летний житель города, который, поверив обещаниям, передал подозреваемому указанную сумму.

Однако после получения денег "посредник" перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемый признал свою вину и дал признательные показания. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В полиции также отметили, что проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Граждан призывают проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям, особенно связанным с крупными денежными переводами.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, в Караганде сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Сумма ущерба превысила 732 тысячи тенге.

А житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег - мужчине предложили помощь в переоформлении авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208585-karagandinec-zaplatil-za-voditelskie-prava-540-tys-tenge-no-ostalsya-ni-s-chem/

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