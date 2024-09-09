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1,2 млн тенге потерял карагандинец, надеясь восстановить водительские права

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Мужчина грустит
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Ake Ngiamsanguan / Getty Images

Житель Караганды, которому требовалось восстановить водительские права, откликнулся на объявление в соцсетях и отдал за "услугу" 1,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Октябрьского отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 43-летнего мужчину.

"Злоумышленник в соцсетях поместил объявление о том, что якобы имеет возможность оформить водительские права. С ним связался 27-летний житель города, которому требовалось восстановить документ.

Аферист убедил его в своих возможностях, клиент перечислил ему 1,2 млн тенге. После этого автор объявления перестал выходить на связь", - рассказали об обстоятельствах произошедшего в МВД.

Потерпевший, поняв, что его обманули, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, во время досудебного расследования установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным фактам.

Ранее жители Шымкента жаловались на затянувшиеся очереди в спецЦОНах. Некоторым приходилось ждать больше месяца, чтобы сдать экзамен и получить водительские права. Представители автошкол считают, что дело в нехватке компьютеров.

А в Актобе автовладельцы поверили сообщениям в чате в WhatsApp и заплатили за постановку транспортных средств на государственный учет и оформление прав, но остались без денег и документов. Подозреваемого в мошенничестве задержали, проводится досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159101-1-2-mln-tenge-poteryal-karagandinec-nadeyas-vosstanovit-voditelskie-prava/

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