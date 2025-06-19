Отчима осудили за надругательство над падчерицей в Павлодарской области

В Павлодарской области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину за надругательство над падчерицей. Суд установил, что насильственные действия он совершал неоднократно, передает "Ирбис TV".

Материалы в закрытом режиме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Подсудимый - 43-летний мужчина, работал скотником. Он был отчимом 15-летней девочки.

По материалам дела, в первый раз насильственные действия сексуального характера он совершил в августе 2024 года, будучи в состоянии опьянения. Как установило следствие, в тот же месяц последовал еще один факт, а третье надругательство произошло в январе этого года.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 121 ч.3 прим.1 п.1 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними," - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

Свою вину мужчина отрицать не стал. При этом каких-либо гражданских исков мама потерпевшей девочки не заявляла. Известно, что у нее и обвиняемого есть совместный ребенок. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что жителя Рудного подозревают в изнасиловании падчерицы. По словам соседей, многодетная семья считалась благополучной. В доме проживало семеро человек. После визита девочки в больницу врачи заподозрили признаки насилия и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Также в Сети появилась информация, что в пригороде Атырау отчима заподозрили в растлении юной падчерицы на протяжении пяти лет и запугивании ребенка. Возбуждено и расследуется уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Жителя Астаны задержали по подозрению в надругательстве над родной внучкой. По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.