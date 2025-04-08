Жителя Астаны подозревают в надругательстве над родной внучкой

В Сети распространяется информация, что в Астане мужчина якобы изнасиловал свою внучку. В Департаменте полиции Астаны прокомментировали информацию, передает NUR.KZ.

Информация об изнасиловании появилась в Telegram-канале Egov.press. В посте сообщается, что в Астане родной дед якобы совершил насилие над семилетней девочкой.

"По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП города Астаны. Ведется следствие", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее мы писали о случае в регионе - осенью в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона.

В Карагандинской области задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в том, что за денежное вознаграждение он совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии.

А в ЗКО более 7 лет жил без надзора со стороны правоохранительных органов педофил с непогашенной судимостью. Этого мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.