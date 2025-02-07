На пастбищах в Костанайской области незаконно добывали золото

В Костанайской области пресечен факт незаконной добычи золота на земельном участке, предназначенном для пастбища, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства в Telegram-канале, в Житикаринском районе Костанайской области пресечен факт незаконной добычи золота на земельном участке, предназначенном для пастбища.

"В ходе проверки установлено, что ТОО владело земельным участком с целевым назначением "для ведения сельскохозяйственного товарного производства". Однако фактически земля использовалась для нелегальной добычи драгоценных металлов путем вымывания грунта.

Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя почвы", - отмечается в сообщении ведомства.

В итоге на ТОО наложен штраф в размере 2,6 млн тенге.

Кроме этого, компания также обязана восстановить плодородный слой почвы, нарушенный в результате незаконных действий.

В конце прошлого года сообщалось, что в Акмолинской области группа людей незаконно занималась добычей золота и изготовлением золотых украшений. Суд вынес им приговор.

Тогда же сотрудники полиции области Абай предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе.

В ноябре 2023 года транспортные полицейские задержали предполагаемую транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана. По данным правоохранителей, в состав входили граждане РК, Украины и России. Незаконная добыча золотосодержащей руды производилась из шахты, расположенной в Акмолинской области. В августе они были преданы суду.

Добавим, что заниматься подобной деятельностью можно при наличии соответствующей лицензии, которая оформляется через платформу elicense.kz. При этом, добыча золота или других драгоценных металлов и камней без наличия лицензии является уголовным нарушением.

Так, согласно статье 295-1 Уголовного кодекса РК, за это предусмотрено наказание от штрафа в размере до 200 МРП (738 400 тенге) до лишения свободы на срок до 7 лет (в случае особо крупной кражи).