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МВД и КНБ провели обыски в четырех регионах Казахстана: 62 человека доставлены в полицию

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Задержание на месте добычи
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В Казахстане пресекли деятельность по незаконной добыче и переработке золотосодержащей руды в четырех областях страны. Зарегистрировано 5 уголовных дел, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.

"Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведывательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах обнаружили и изъяли 45 единиц спецтехники.

В полицию доставили 62 человека, включая директоров и учредителей ряда ТОО. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Ущерб государству причинен в особо крупном размере.

Ранее в Костанайской области пресекли незаконную добычу золота на земельном участке, предназначенном для пастбища. Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых.

В конце прошлого года сотрудники полиции области Абай предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе. Была задержана предполагаемая группа черных старателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239050-mvd-i-knb-proveli-obyski-v-chetyreh-regionah-kazahstana-62-cheloveka-dostavleny-v-policiyu/