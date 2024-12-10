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Эзотерика

Задержание предполагаемых черных старателей на шахте показали в полиции области Абай

Опубликовано:

Жителей области Абай задержали за кражу золота
Подозреваемые во время задержания. Кадр из видео: instagram.com/abai_department_police

Сотрудники полиции области Абай предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Telegram-канале Департамента полиции области сообщили о задержании предполагаемой группы черных старателей. По версии полиции, задержанные занимались незаконной добычей золота.

Сообщается, что задержание произвели во время попытки хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин.

В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты металлодетекторы, респираторами и мешками для добычи, а также около 3 килограммов золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более 3 млн тенге.

Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере", - сообщил начальник УБОП ДП области Абай Бауыржан Егизбаев.

Ранее мы писали, что старатели - это люди, которые занимаются добычей драгоценных металлов и минералов, таких как золото, серебро, платина и драгоценные камни, часто вручную и с применением простого оборудования.

Их деятельность обычно носит маломасштабный или индивидуальный характер, в отличие от крупных горнодобывающих компаний. Заниматься подобной деятельностью можно при наличии соответствующей лицензии, которая оформляется через платформу elicense.kz.

При этом, добыча золота или других драгоценных металлов и камней без наличия лицензии является уголовным нарушением.Так, согласно статье 295-1 Уголовного кодекса РК, за это предусмотрено наказание от штрафа в размере до 200 МРП (738 400 тенге) до лишения свободы на срок до 7 лет (в случае особо крупной кражи).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198606-zaderzhanie-predpolagaemyh-chernyh-starateley-na-shahte-pokazali-v-policii-oblasti-abay/

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