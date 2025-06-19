Два человека попали в больницу в результате поножовщины в Актобе

Поножовщина случилась вчера днем сзади центрального рынка Актобе - два человека попали в больницу, подозреваемого задержали, передает "Диапазон".

По данным пресс-службы департамента полиции региона, несколько человек распивали алкоголь, а после случилась поножовщина.

Сообщается, что 34-летний подозреваемый нанес двум мужчинам 29 и 30 лет удары ножом. В настоящий момент мужчина задержан, его удалось поймать по "горячим следам".

Обоих раненых мужчин госпитализировали - об их состоянии рассказали в пресс-службе УОЗ региона.

Один пострадавший находится в состоянии крайней степени тяжести, у него ранение грудной клетки. Второй пострадавший лежит в отделении травматологии, состояние у него стабильное.

Напомним, в мае в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной.

По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.

Недавно в Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

Месяц назад жители одного из ЖК Алматы устроили поножовщину, два человека получили ранения. Выяснилось, что причиной конфликта стало парковочное место.