Два человека попали в больницу в результате поножовщины в Актобе
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Поножовщина случилась вчера днем сзади центрального рынка Актобе - два человека попали в больницу, подозреваемого задержали, передает "Диапазон".
По данным пресс-службы департамента полиции региона, несколько человек распивали алкоголь, а после случилась поножовщина.
Сообщается, что 34-летний подозреваемый нанес двум мужчинам 29 и 30 лет удары ножом. В настоящий момент мужчина задержан, его удалось поймать по "горячим следам".
Обоих раненых мужчин госпитализировали - об их состоянии рассказали в пресс-службе УОЗ региона.
Один пострадавший находится в состоянии крайней степени тяжести, у него ранение грудной клетки. Второй пострадавший лежит в отделении травматологии, состояние у него стабильное.
Напомним, в мае в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной.
По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.
Недавно в Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
Месяц назад жители одного из ЖК Алматы устроили поножовщину, два человека получили ранения. Выяснилось, что причиной конфликта стало парковочное место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257047-dva-cheloveka-popali-v-bolnicu-v-rezultate-ponozhovshchiny-v-aktobe/
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