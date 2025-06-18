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      17-летний парень поработал несколько месяцев и получил 7 лет колонии на юге Казахстана

      Опубликовано:

      Мужчина в тюрьме
      Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Twenty47studio / Getty Images

      В Туркестанской области несовершеннолетнего приговорили к 7 годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил 17-летнего жителя Тюлькубасского района к 7 годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

      Следствие установило, что подросток, проживая в селе Мынбай, через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше.

      "Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества меткатинона (аналог мефедрона), закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи. Оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы", - рассказали в прокуратуре.

      У задержанного изъяли 29 свертков с наркотиками, еще 26 - с 41 закладки. Общий вес превысил 136 граммов.

      Ранее в Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в работе наркокурьером. По данным МВД, у 33-летнего жителя Алматы изъяли крупную партию психотропных веществ.

      В Туркестанской области задержали жителя Кентау, подозреваемого в торговле наркотиками. У него нашли 38 пакетиков с синтетическим наркотиком мефедроном. Как сообщили в МВД, он делал закладки.

      В Акмолинской области задержали предполагаемого межрегионального наркокурьера, который раньше работал учителем математики. При осмотре авто на заднем сиденье в рюкзаке правоохранители обнаружили пакет с мефедроном.

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