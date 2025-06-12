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Десятки доз синтетического наркотика нашли у жителя Туркестанской области

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Подозреваемый с полицейским и изъятые наркотики
Задержание. Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области задержали жителя Кентау, подозреваемого в торговле наркотиками. У него нашли 38 пакетиков мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщили, что сотрудники полиции Туркестана поймали жителя Кентау, который, по предварительным данным, делал закладки. При обыске у него нашли 38 пакетиков с синтетическим наркотиком - мефедроном.

"Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование и проводятся другие мероприятия для выяснения всех деталей.

Полиция активно работает над выявлением и предотвращением подобных преступлений, что помогает снизить уровень преступности и обеспечить безопасность граждан", - сообщили в полиции.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

Также Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

До этого жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг.

Ранее в Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков. По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254878-desyatki-doz-sinteticheskogo-narkotika-nashli-u-zhitelya-turkestanskoy-oblasti/