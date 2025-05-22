Запрещенное вещество нашли при обыске экс-учителя в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области задержали предполагаемого межрегионального курьера, в машине которого найдены наркотики, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Раньше он работал учителем математики.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, на автотрассе вблизи села Талапкер Акмолинской области задержан предполагаемый межрегиональный курьер.

"Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай - Семей. Личность курьера подтверждена - им оказался бывший учитель математики.

При осмотре транспортного средства на заднем сиденье, в рюкзаке, правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком - мефедроном. Общий вес изъятого вещества составил один килограмм. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Также на кадрах видно, что при обыске у задержанного обнаружили документы, ключи, презерватив и деньги.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В январе текущего года мы писали, как десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе в Казахстане.

Также ранее сообщалось, что в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.