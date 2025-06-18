Доверчивых пенсионеров на 3 млн тенге обманула женщина в Астане

В Астане вынесли приговор женщине по делу о мошенничестве. Путем обмана она украла у пенсионеров 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

На сайте прокуратуры Астаны сообщили, что в 2024 году жительница столицы опубликовала ложное объявление в мессенджере WhatsApp. Она предлагала услуги по снятию денежных средств из ЕНПФ для лиц, не достигших порога достаточности пенсионных накоплений.

"Мошенница, не имея реальной возможности выполнить свои обязательства, получала от лиц пенсионного возраста оплату от 50 до 500 тыс. тенге. Всего ею совершено 17 аналогичных фактов на общую сумму свыше 3 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.

В суде виновная признала вину и возместила ущерб потерпевшим. Приговором суда она осуждена.

Напомним, согласно статье 190 УК РК Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Отметим, похожий случай был в Енбекшиказахском районе Алматинской области. 35-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. По словам полиции, она втиралась в доверие и, представившись специалистом по обналичиванию пенсионных накоплений, после крала у них большие суммы.

Также в Астане мошенница выставляла на популярной интернет-платформе фейковые объявления о продаже несуществующей мебели и заработала на астанчанах около 2 млн тенге.

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