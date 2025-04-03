Жители Астаны отдали свыше 2 млн тенге за несуществующую мебель

Мошенница выставляла на популярной интернет-платформе "фейковые" объявления о продаже несуществующей мебели и заработала на астанчанах около 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По данным прокуратуры Астаны, злоумышленница выставляла на популярной интернет-платформе OLX "фейковые" объявления о продаже несуществующей мебели с указанием недостоверных сведений и фотографий.

"К примеру, одна из потерпевших заинтересовалась ложным объявлением осужденной о продаже дивана стоимостью 50 тысяч тенге, не удостоверившись в правдивости объявления и не посмотрев диван лично, внесла предоплату и пополнила баланс абонентского номера осужденной на 40 тысяч тенге. После получения указанной суммы осужденная перестала выходить на связь.

В результате преступных действий виновной пострадали более 40 потерпевших на общую сумму свыше 2 млн тенге", - отмечается в сообщении.

Подсудимая признала вину в полном объеме и возместила ущерб всем потерпевшим.

Приговором суда виновная осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания, в связи с наличием малолетнего ребенка.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Астане вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве. Он обещал 17 жителям города изготовить мебель.

Мы писали, что казахстанка предлагала товары из Китая по цене ниже рыночной. Ее осудили за мошенничество и лишили свободы.

До этого был вынесен приговор казахстанке, которая предстала перед судом за крупное мошенничество, причинив ущерб жителям Астаны на сумму свыше 300 млн тенге.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.