Обманула десятки человек: алматинку подозревают в серии афер

В Енбекшиказахском районе Алматинской области полицейские сообщили о раскрытии серии мошенничеств - жертвами стали десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Местные жители обратились в полицию, обвинив 35-летнюю женщину в обмане.

По их словам, она втиралась в доверие и, представившись специалистом по обналичиванию пенсионных накоплений, после крала у них большие суммы.

Сообщается, что общий ущерб от ее действий составил более полутора миллионов тенге.

"Задержана жительница Алматы по подозрению в мошенничестве. На данный момент известно о 40 эпизодах преступной деятельности. По каждому случаю ведется досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Стражи порядка проверяют, причастна ли подозреваемая к другим похожим преступлениям.

Стражи порядка призвали граждан не доверять незнакомцам, которые обещают помощь в получении государственных выплат, кредитов или возврате вкладов.

"Все вопросы о пенсионных накоплениях решайте только через официальные государственные сервисы", - заявили полицейские.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.