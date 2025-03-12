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Казахстанка лишилась свободы из-за товаров из Китая

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Заседание суда по делу о мошенничестве
На заседании суда. Фото: gov.kz

Казахстанка предлагала товары из Китая по цене ниже рыночной. Ее осудили за мошенничество и лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в суде №2 Костаная рассмотрели дело о мошенничестве.

Следствие установило, что посредством приложения WhatsApp подсудимая предлагала жителям Костанайской области приобрести товары из Китая по цене ниже рыночной.

"Доверчивые покупатели заказывали у нее товары, а она получала оплату, которую использовала не по назначению. От действий мошенницы пострадали 12 жителей города, которым до настоящего времени не погашен ущерб в размере 5 млн тенге, причиненный преступлением", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее сообщалось, что житель Костаная решил заработать на тюльпанах накануне 8 марта, найдя объявление о продаже цветов оптом по цене 200 тенге за штуку. Он перевел 600 тыс. тенге за товар. Позднее выяснилось, что магазина цветов не существует, а телефон перестал отвечать.

А в Атырау в суд обратился мужчина, заказавший из Китая товары почти на 3 млн тенге, но в итоге их не получивший. Возврата денег он также не дождался. Он попросил суд взыскать с ответчика задолженность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227292-kazahstanka-lishilas-svobody-iz-za-tovarov-iz-kitaya/