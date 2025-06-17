"Впервые увидела своих детей": 10 казахстанок в один день вышли из колонии

В области Абай из колонии в один день освободились сразу 10 женщин, получивших сроки за незаконный оборот наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, для освобожденных женщин этот день стал знаменательным. Их встретили у ворот родные и близкие, которые приехали из Астаны, Алматы, Павлодара и Усть-Каменогорска.

Все осужденные - разного возраста, из разных городов и с разными сроками отбывания наказания. Но все они отбывали наказание за незаконный оборот наркотиков.

"Сегодня мой лучший день за семь лет. Впервые я увидела своих четверых детей", - рассказывает 43-летняя жительница Риддера.

Она нашла объявление о работе на сайте. Пройдя онлайн-собеседование и узнав подробности своей будущей работы, она подумала, что поработает пару месяцев, рассчитается с долгами и уйдет.

"Но через пару месяцев я была в зале суда и слушала, как меня лишают свободы на 10 лет", - вспоминает женщина.

У всех освободившихся женщин есть шанс начать новую жизнь. И в этом большую роль играет работа сотрудников учреждения: проведение индивидуальных разъяснительных бесед, сбор материалов для характеристики, оформление документов и представление интересов осужденных в суде.

"Это большая, комплексная работа, имевшая результат в виде освобождения 10 женщин", - отметила и.о. начальника отдела воспитательной и психологической работы среди осужденных Айнур Искакова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях. Он отметил, что следует изменить юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей.

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили законопроект об амнистии к 30-летию Конституции.

Депутат Абзал Куспан рассказал, скольких человек коснется амнистия. По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учете службы пробации.