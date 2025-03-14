Токаев поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая в Бурабае, поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В своем выступлении президент отметил, что к нему с письмом обратилась известный адвокат Айман Умарова, которая заострила внимание на непростой теме - условиях содержания в женских колониях. Особый акцент правозащитница сделала на положении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.
"Согласен, наша уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных. Понятно, что все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом.
Однако исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа "Закон и Порядок", мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее мы писали, что депутат Каракат Абден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.
Тогда депутат сообщала, что такую практику проводили ранее и другие страны. Так, "женскую" амнистию проводили в трижды в Кыргызстане с 1996 года, в Узбекистане ее провели в 2013 году, в России - в 2023-м, также неоднократно ее проводили в США.
Позже МВД Казахстана выступило в поддержку предложения депутатов мажилиса, выступивших ранее с идеей амнистии осужденных женщин в Казахстане.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:
- запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;
- имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.
Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2227658-tokaev-poruchil-peresmotret-usloviya-soderzhaniya-v-zhenskih-koloniyah/