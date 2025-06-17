Алматинец позвонил из колонии и получил новый срок
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Алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
По информации Генеральной прокуратуры в Telegram-канале, 44-летний житель Алматы совершил серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона.
"Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге.
Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорил к 4 годам лишения свободы. Осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.
Напомним, в Астане вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма.
В январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба".
А в области Жетісу осужденный совершил новое преступление, находясь в исправительном учреждении. Он сообщил о якобы заложенной взрывчатке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256276-almatinec-pozvonil-iz-kolonii-i-poluchil-novyy-srok/