Алматинец позвонил из колонии и получил новый срок

Алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По информации Генеральной прокуратуры в Telegram-канале, 44-летний житель Алматы совершил серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона.

"Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге.

Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорил к 4 годам лишения свободы. Осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.

Напомним, в Астане вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма.

В январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба".

А в области Жетісу осужденный совершил новое преступление, находясь в исправительном учреждении. Он сообщил о якобы заложенной взрывчатке.