Приговоренный к 25 годам заключения казахстанец совершил новое преступление в колонии

В области Жетісу осужденный совершил новое преступление, находясь в исправительном учреждении. Он сообщил о якобы заложенной взрывчатке, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, осужденному, отбывавшему наказание в учреждении №71, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма вынесли приговор в Талдыкорганском городском суде.

Мужчина ранее был приговорен к 25 годам лишения свободы за особо тяжкое преступление.

В ноябре 2024 года, находясь в исправительном учреждении, он позвонил в экстренные службы "112", "103" и "102", сообщив о якобы заложенных взрывчатых веществах в средней школе №25 и на автовокзале Талдыкоргана, а также потребовал отправить на автовокзал бригады скорой помощи.

В результате эвакуации и проверки объектов взрывчатых веществ не обнаружили.

Суд признал мужчину виновным по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

С учетом частичного присоединения неотбытого срока по предыдущему приговору окончательное наказание составило 25 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2024 году органы внутренних дел зарегистрировали 247 уголовных дел за заведомо ложные сообщения об установленных на различных объектах взрывных устройствах. Осуждены 13 человек, в том числе один подросток.