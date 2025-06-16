Жительница Атырау получила повышение и оказалась под статьей из-за 49 млн тенге

В Атырау женщину, ставшую главным бухгалтером в школе, осудили за мошенничество с ущербом на сумму более 49 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК) рассмотрел суд №2 Атырау.

Подсудимая с июня 2023 года занимала должность бухгалтера в специализированной школе-лицее-интернате, а с сентября 2023 года - главного бухгалтера.

По материалам дела, с июня 2023 года по октябрь 2024 года, воспользовавшись доверием директора указанного учреждения, она незаконно использовала его электронную подпись в системах "1С" и "Парус".

"С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге", - установил суд.

Подсудимая полностью признала свою вину. Она подтверждалась показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями специалиста, аудиторского отчета и вещественными доказательствами.

К смягчающим вину обстоятельствам суд отнес наличие у подсудимой малолетних детей и ее искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, на 5 лет.

С применением ч.1 ст.74 УК отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочили на 5 лет. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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