Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бухгалтеры школы должны выплатить более 144 млн тенге в Усть-Каменогорске

Опубликовано:

Два сотрудника в офисе
Сотрудники. Иллюстративное фото: Rob Daly / Getty Images

В Усть-Каменогорске вынесли приговор двум бухгалтерам школы-гимназии, которых обвинили в хищении более 144 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении главного бухгалтера и бухгалтера КГУ "Областная специализированная школа-гимназия интерната имени Жамбыла" отдела образования Усть-Каменогорска рассмотрел суд №2 города.

Бухгалтеров обвинили в хищении бюджетных средств путем растраты, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

"Главный бухгалтер и бухгалтер школы-гимназии с января 2017 года по август 2024 года по предварительному сговору совершили хищение денежных средств на сумму 144 622 868 тенге", - установил суд.

Подсудимые свою вину признали. Суд посчитал признание вины и чистосердечное раскаяние смягчающими наказание обстоятельствами.

Бухгалтерам назначили по 7 лет лишения свободы. Также с них взыскан материальный ущерб на сумму 144 622 868 тенге в пользу ГУ "Управление образования Восточно-Казахстанской области". Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Шымкенте директора и главного бухгалтера общеобразовательной средней школы осудили по обвинению в хищении 71 млн тенге. Как установил суд, при начислении заработной платы учителям перечисляли излишние суммы.

В Кызылорде вынесли приговор в отношении бухгалтера областного центра дополнительного образования "Дарын" за присвоение 50 млн тенге бюджетных средств, выделенных на командировки и зарплаты.

В Алматинской области осуждены руководитель районного отдела образования и 7 бухгалтеров по делу о хищении 686 млн тенге. Их признали виновными в хищении бюджетных средств путем перечисления зарплаты тем, кто фактически не осуществлял трудовую деятельность в сфере образования.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255088-buhgaltery-shkoly-dolzhny-vyplatit-bolee-144-mln-tenge-v-ust-kamenogorske/