Бухгалтеры школы должны выплатить более 144 млн тенге в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске вынесли приговор двум бухгалтерам школы-гимназии, которых обвинили в хищении более 144 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении главного бухгалтера и бухгалтера КГУ "Областная специализированная школа-гимназия интерната имени Жамбыла" отдела образования Усть-Каменогорска рассмотрел суд №2 города.

Бухгалтеров обвинили в хищении бюджетных средств путем растраты, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

"Главный бухгалтер и бухгалтер школы-гимназии с января 2017 года по август 2024 года по предварительному сговору совершили хищение денежных средств на сумму 144 622 868 тенге", - установил суд.

Подсудимые свою вину признали. Суд посчитал признание вины и чистосердечное раскаяние смягчающими наказание обстоятельствами.

Бухгалтерам назначили по 7 лет лишения свободы. Также с них взыскан материальный ущерб на сумму 144 622 868 тенге в пользу ГУ "Управление образования Восточно-Казахстанской области". Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Шымкенте директора и главного бухгалтера общеобразовательной средней школы осудили по обвинению в хищении 71 млн тенге. Как установил суд, при начислении заработной платы учителям перечисляли излишние суммы.

В Кызылорде вынесли приговор в отношении бухгалтера областного центра дополнительного образования "Дарын" за присвоение 50 млн тенге бюджетных средств, выделенных на командировки и зарплаты.

В Алматинской области осуждены руководитель районного отдела образования и 7 бухгалтеров по делу о хищении 686 млн тенге. Их признали виновными в хищении бюджетных средств путем перечисления зарплаты тем, кто фактически не осуществлял трудовую деятельность в сфере образования.