Директора школы отправили в колонию на 8 лет в Шымкенте

Директора и главного бухгалтера общеобразовательной средней школы осудили в Шымкенте по обвинению в хищении 71 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело в отношении двух человек по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, а также получении взятки по предварительному сговору лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций (п.2 ч.4 ст.189 и ч.1 ст.366 УК РК).

Судом установлено, что директор школы в Шымкенте в период с февраля 2022 года по август 2024 года по предварительному сговору с главным бухгалтером при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы.

"Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также близких родственников, после чего обналичивал и присваивал. Общий ущерб государству составил более 71 млн тенге.

Кроме этого, в 2022 году директор через своего заместителя по учебной части получила взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска преподавателя", - рассказали в суде.

Главный бухгалтер вину признал и просил строго не наказывать, директор школы вину не признала, просила оправдать.

К смягчающим вину обстоятельствам в отношении главного бухгалтера суд признал чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей, отягчающих - не установлено. В отношении директора смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил.

Приговором суда оба подсудимых признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.1 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.