Кызылординца лишили свободы за перечисление на свой счет 50 млн тенге

В Кызылорде вынесли приговор в отношении бухгалтера за присвоение 50 млн тенге бюджетных средств, выделенных на командировки и заплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, главный бухгалтер областного центра дополнительного образования "Дарын" незаконно перечислил на личный счет 50 млн тенге, предназначенные для командировок и заработной платы.

Прокуратура области начала досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК. Дело было доведено до суда.

По указанному факту в отношении бухгалтера вынесли приговор с назначением наказания в виде лишения свободы на 6 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что о хищении 50 млн тенге в областном центре дополнительного образования "Дарын" стало известно в феврале этого года во время проведения анализа законности и эффективности расходования бюджетных средств.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.