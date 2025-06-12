Водитель обматерил пешехода за то, что он медленно переходил дорогу в Кызылорде

Водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода, который, по его мнению, медленно переходил дорогу по "зебре", передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП РК) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Кызылорды.

"28 мая 2025 года водитель, управляя автомашиной по проспекту Назарбаева в Кызылорде, остановился перед пешеходным переходом и нецензурно выражался в отношении пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Тем самым своими действиями нарушил общественный порядок и выразил неуважение к окружающим", - установил суд.

На судебном заседании потерпевший отметил, что переходил дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент водитель начал кричать на него из своей машины и требовать, чтобы он переходил дорогу быстрее, выражался в его адрес нецензурной бранью.

Противоправные действия гражданина доказывались объяснительными водителя и пешехода, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

На судебном заседании водитель раскаялся в содеянном и просил прощения. Он был признан виновным в мелком хулиганстве. Мужчине назначили административный штраф на сумму 55 048 тенге.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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