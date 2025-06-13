Два брата шесть лет насиловали племянницу-подростка в Жамбылской области

В Жамбылской области двое мужчин насиловали свою племянницу на протяжении шести лет. Суд вынес насильникам приговор. Обоих лишили свободы, но на разные сроки, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, суд над насильниками несовершеннолетней проходил в закрытом режиме. По материалам дела, в Мойынкумском районе два брата шесть лет издевались над своей племянницей.

Сообщается, что в 12 лет девочка забеременела. 35-летнего дядю поймали сразу, 37-летний две недели бегал от полиции. Кто из них является отцом ребенка девочки, неизвестно.

"Вина подсудимых доказана показаниями представителя потерпевшей, самой потерпевшей и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, а также вещественными доказательствами", - сообщили в Жамбылском областном суде.

В суде один родственник во всем признался, он будет сидеть пожизненно. Второй все отрицал, но все же получил срок, правда, всего 20 лет. Его судили по Уголовному кодексу в старой редакции. Оба получили запрет на работу, связанную с несовершеннолетними.

"Судом взыскано в счет компенсации морального вреда 3 млн тенге с М. и 5 млн тенге с Н. Судебные акты не вступили в законную силу", - дополнили в суде.

Источник: КТК

Напомним, в октябре прошлого года детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о ситуации в Жамбылской области, где, по ее словам, 13-летняя девочка на протяжении шести лет подвергалась насилию со стороны своих близких родственников.

Позже в Жамбылской области задержали одного из подозреваемых в насилии над 13-летней девочкой, другого объявили в розыск.

В ноябре был задержан второй подозреваемый в насилии над 13-летней школьницей. 37-летнего мужчину искали около двух недель. Нашли его в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуйского района.