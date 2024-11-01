Юная казахстанка 6 лет страдала от насилия: один родственник задержан, другой - в розыске

В Жамбылской области задержали одного из подозреваемых в насилии над 13-летней девочкой, другого объявили в розыск. Им грозит пожизненное заключение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.120 УК РК (Изнасилование в отношении малолетнего ребенка). Установлены двое подозреваемых в совершении преступления.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по "горячим следам" задержан и арестован один подозреваемый. Второй подозреваемый объявлен в розыск, принимаются все необходимые меры по его задержанию", - подчеркнули в ДП Жамбылской области.

Также в отношении сотрудников школы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.141 УК РК по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьницы.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело находится на контроле у руководства департамента полиции.

Напомним, ранее детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о ситуации в Жамбылской области, где, по ее словам, 13-летняя девочка на протяжении шести лет подвергалась насилию со стороны своих близких родственников.

В результате выездного заседания комиссии были приняты меры в отношении заместителя акима района и директора школы, где обучалась девочка.

Отметим, что по ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, совершенное в отношении малолетней, наказывается пожизненным лишением свободы.

Согласно ч.1 ст.141 УК РК ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, если это повлекло по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.