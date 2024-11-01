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Эзотерика

Насилие над 13-летней девочкой в Жамбылской области: задержан второй подозреваемый

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Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

В Жамбылской области задержан второй подозреваемый в насилии над 13-летней школьницей. Его брата успели задержать по горячим следам, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, 37-летнего подозреваемого в насилии над родной племянницей искали около двух недель. Нашли его в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуйского района.

Все это время его 35-летний брат уже сидел в следственном изоляторе и давал показания.

Согласно следствию, оба подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. Как сообщает телеканал, они в течение шести лет якобы растлевали 13-летнюю дочь своей сестры.

При этом подросток пыталась рассказать о происходящем взрослым, в том числе школьному психологу, но реакция появилась только после того, как девочка забеременела.

"В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование. Первый подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Данная статья предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Источник: КТК

Сегодня сообщалось, что в Жамбылской области задержали одного из подозреваемых в насилии над 13-летней девочкой, другого объявили в розыск. Отмечалось также, что в отношении сотрудников школы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.141 УК РК по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьницы.

Напомним, ранее детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о ситуации в Жамбылской области, где, по ее словам, 13-летняя девочка на протяжении шести лет подвергалась насилию со стороны своих близких родственников.

В результате выездного заседания комиссии были приняты меры в отношении заместителя акима района и директора школы, где обучалась девочка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182013-nasilie-nad-13-letney-devochkoy-v-zhambylskoy-oblasti-zaderzhan-vtoroy-podozrevaemyy/

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