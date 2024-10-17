"Со стороны родных дядей": 13-летняя девочка 6 лет страдала от насилия в Жамбылской области
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Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о ситуации в Жамбылской области, где, по ее словам, 13-летняя девочка подвергалась насилию со стороны близких родственников, передает NUR.KZ.
Как сообщила Динара Закиева в своем посте в Instagram, по данному факту заведено уголовное дело.
"13-летняя девочка подвергалась насилию со стороны двух родных дядей на протяжении 6 лет. Девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
По словам Динары Закиевой, в результате выездного заседания комиссии, проведенного заместителем акима Жамбылской области, были приняты меры в отношении заместителя акима района и директора школы, где обучалась девочка.
"В селе это единственная школа. В опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была. Обратилась к прокурору за привлечением к ответственности должностных лиц за халатность", - отметила Динара Закиева.
Ранее стало известно, что в Алматы безработного мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней девочки, его поместили в ИВС. Как рассказала мать ребенка, девочка была дома одна, а дверь оказалась не закрыта.
А жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2020 году. Суд установил, что мужчина надругался над 11-летней девочкой. За это подсудимому назначили 20 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175474-so-storony-rodnyh-dyadey-13-letnyaya-devochka-6-let-stradala-ot-nasiliya-v-zhambylskoy-oblasti/
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