Миллионы отдали алматинцы "универсальной помощнице" и остались ни с чем

В Алматы ведется расследование по делу горожанки, которая, по версии следствия, обещала помощь в поиске жилья через благотворительный фонд и обманывала людей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, ведется следствие по делу 40-летней алматинки.

По версии следствия, 40-летняя женщина зарекомендовала себя "универсальной помощницей", одним обещая помочь с жильем через благотворительный фонд, а другим - сдавая в аренду несуществующие квартиры через интернет.

"В настоящее время в полицию с заявлением обратились шесть человек. Суммы ущерба варьируются от 200 тысяч до 1,6 млн тенге в зависимости от "оказанной услуги". По факту неоднократного мошенничества возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой проверяется на причастность к другим возможным преступлениям", – сообщил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Мухамедали Сейсенулы.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Алматы раскрыли мошенническую схему со сдачей в аренду несуществующих квартир в элитных ЖК. По подозрению в мошенничестве была задержана жительница Шымкента.

В декабре в Астане рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.