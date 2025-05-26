Мужчину задержали из-за рыбы в лодке в Жамбылской области (видео)

В Жамбылской области мужчину задержали за то, что, используя лодку, он успел наловить более 45 кг рыбы в одном из озер, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Уылдырық" сотрудники полиции совместно с инспекторами рыбной инспекции задержали мужчину.

"Он занимался незаконной ловлей рыбы на одном из озер Мойынкумского района. Мужчина успел выловить более 45 кг рыбы, используя лодку", - рассказали в МВД.

В полиции напомнили, что рыбалка в период нереста причиняет серьезный ущерб водным биоресурсам.

Операция "Уылдырық" проводится в регионе с 15 апреля по 31 мая и направлена на охрану окружающей среды и защиту популяции водных обитателей.

Ранее в Жамбылской области незаконная рыбалка закончилась для мужчины конфликтом с сотрудниками инспекции рыбного хозяйства. На требование инспекторов о предъявлении документов рыбак наотрез отказался и оказал сопротивление. В итоге мужчину оштрафовали.

В Атырауской области наказание в виде штрафа получил мужчина за то, что рыбачил запрещенным орудием лова - сетью. Мужчина должен заплатить более 50 тыс. тенге.

А жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф.